Гинеколог развеяла популярный миф о родах

Вопреки некоторым мнениям, роды не оказывают омолаживающего эффекта на организм женщин, заявила «Вечерней Москве» гинеколог Антонина Дорофеева. При этом, по ее словам, беременность и рождение ребенка действительно могут помочь решить некоторые репродуктивные проблемы. Врач отметила, что на каждую систему органов это влияет по-разному.

Если у женщины есть эндометриоз или миома матки, то в большинстве случаев период вынашивания ребенка станет большим благом для организма, потому что в это время гормональный фон отдыхает. Есть наблюдения, что симптомы эндометриоза после родов отступают. Женщины отмечают, что месячные стали идти менее обильно и болезненно. Миома матки может измениться в размерах в меньшую сторону, — объяснила Дорофеева.

Несмотря на это, остальные органы и системы организма во время беременности и родов испытывают колоссальную нагрузку. Вдобавок к этому во время рождения ребенка каждая женщина испытывает стресс, заключила врач.

Ранее гинеколог Екатерина Матвеева заявила, что низкий овариальный резерв и нарушения овуляции — одни из самых распространенных причин проблем с зачатием. Сложности с наступлением беременности могут вызвать гинекологические заболевания, в том числе эндометриоз и внутриматочные патологии.