Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия

Низкий овариальный резерв и нарушения овуляции — одни из самых распространенных причин проблем с зачатием, заявила РИАМО гинеколог Екатерина Матвеева. Сложности с наступлением беременности могут вызвать гинекологические заболевания, в том числе эндометриоз, и внутриматочные патологии.

Овариальный резерв — это запас яйцеклеток женщины, который формируется еще внутриутробно, когда она сама была плодом в животе своей матери. С возрастом, в течение жизни резерв истощается. На это влияет много факторов, например, воспалительные заболевания, возраст, оперативные вмешательства на брюшной полости или манипуляции с яичниками, — объяснила Матвеева.

Кроме того, к женскому бесплодию могут привести перенесенные инфекционные заболевания, например, хламидиоз, и вредные привычки, в том числе курение. Еще одним негативным фактором считается хронический стресс. Он грозит развитием психогенного бесплодия.

Ранее репродуктолог Ольга Майорова заявила, что эндокринные нарушения, эндометриоз и синдром поликистозных яичников являются показаниями для проведения ЭКО. Кроме того, эту процедуру проводят при снижении овариального резерва у женщин и разного рода бесплодии.