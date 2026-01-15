Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:52

Девушка из Новокузнецка стала бесплодной после операции в роддоме

Жительнице Новокузнецка по ошибке удалили матку в роддоме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девушке из Новокузнецка по ошибке удалили матку после родов, теперь она бесплодна, сообщил Telegram-канал SHOT. Пострадавшая рассказала, что ее направили в гинекологическое отделение, где после УЗИ заявили о врастании плаценты.

Пациентка утверждает, что врачи настояли на операции и объяснили, что «больше ничего нельзя сделать». Судебная экспертиза показала, что диагноз был неверным. На снимках не нашли признаков врастания плаценты, поэтому удалять матку не требовалось.

Разбирательство длилось полтора года, после чего пациентка добилась компенсации. Суд обязал больницу выплатить ей 500 тыс. рублей моральной компенсации.

Ранее были временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где за несколько дней скончались девять младенцев, Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне.

роддома
операции
бесплодие
Новокузнецк
Кузбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году
Почему не работает WhatsApp 15 января: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.