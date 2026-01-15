Девушка из Новокузнецка стала бесплодной после операции в роддоме

Девушке из Новокузнецка по ошибке удалили матку после родов, теперь она бесплодна, сообщил Telegram-канал SHOT. Пострадавшая рассказала, что ее направили в гинекологическое отделение, где после УЗИ заявили о врастании плаценты.

Пациентка утверждает, что врачи настояли на операции и объяснили, что «больше ничего нельзя сделать». Судебная экспертиза показала, что диагноз был неверным. На снимках не нашли признаков врастания плаценты, поэтому удалять матку не требовалось.

Разбирательство длилось полтора года, после чего пациентка добилась компенсации. Суд обязал больницу выплатить ей 500 тыс. рублей моральной компенсации.

Ранее были временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где за несколько дней скончались девять младенцев, Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне.