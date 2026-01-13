Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме

Временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где скончались девять младенцев, Виталий Херасков в беседе с RT заявил, что точная причина смерти детей пока неизвестна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Отделение работало хорошо. Действовал стационар третьего уровня — там у нас были самые тяжелые роженицы. Ситуация со смертью младенцев для нас нехарактерна. Пока исключены особо опасные инфекции, — высказался Херасков.

Он отметил, что сейчас в больнице проводятся проверки. Уже с 9 января 2026 года проверяют персонал, а также предметы и объекты внешней среды — все, с чем могли контактировать дети. Пока ничего не выявлено, подытожил врач.

Ранее сообщалось, что новокузнецкому роддому, где в начале января скончались младенцы, за последние два года было вынесено 170 предостережений. В 2024 году медицинское учреждение получило 156 предостережений.