Стало известно о многочисленных нарушениях в роддоме Новокузнецка SHOT: новокузнецкий роддом получил 170 предостережений за два года

Новокузнецкому роддому, где в начале января скончались девять младенцев, за последние два года было вынесено 170 предостережений, сообщает Telegram-канал SHOT. В 2024 году медицинское учреждение получило 156 предостережений.

В числе выявленных нарушений указывались неработающая система вентиляции, а также отсутствие базовых средств гигиены, включая дозаторы с жидкими растворами и мылом. В 2025 году количество предостережений, по данным источника, значительно сократилось — за весь год их было вынесено 14.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача роддома временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться, заключила председатель Совфеда.