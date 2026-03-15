15 марта 2026 в 12:44

Появились подробности допроса обвиняемого в убийстве москвички футболиста

Футболист Секач заявил, что получил от мошенников приказ убить москвичку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Футболист Даниил Секач, обвиняемый в убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы, на допросе признался, что получил от мошенников приказ совершить преступление, сообщили в СК РФ. До этого он рассказал, что приехал в квартиру, чтобы взломать сейф.

По мошенническим указаниям прибыл взломать сейф. Далее поступило указание убить хозяйку квартиры, — сказал Секач.

Ранее футболист признался, что действовал по указке аферистов. Они удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков. По данным столичного СК, подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.

До этого Следственный комитет России сообщил о задержании убийцы москвички, которым оказался 21-летний уроженец Кисловодска, обманувший дочь жертвы и заставивший впустить его в квартиру. После расправы над женщиной злоумышленник похитил из семейного сейфа несколько тысяч долларов наличными и инвестиционные монеты из драгметаллов.

Москва
убийства
футболисты
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных
Хакеры добрались до телефонных номеров высшего офицерского состава ВСУ
В МИД Ирана сделали важное заявление о здоровье нового лидера
Пожарные выиграли битву с огнем после подлого удара ВСУ
«Позитивная динамика»: Песков оценил продвижение ВС России на фронте
Консульство России в иранском Исфахане приостановило работу
В Кремле раскрыли стадию переговоров по Украине
Налет дронов на Москву, Белгород без света: как ВСУ атакуют РФ 15 марта
Песков назвал главную ошибку Европы в вопросе Украины
Песков напомнил о неизменной позиции России по украинскому кризису
«Только Иран»: политолог о возможном выходе США из переговоров по Украине
«Ни шоколада, ни чая»: стали известны детали тюремного быта Мадуро
«Не привез»: Песков указал на важную деталь в визите представителя Макрона
В Кремле подтвердили визит французских властей в Москву
Директора школы осудят из-за подростков, засунувших в рот девочке ершик
Россиянка нарвалась на женатого брачного афериста с шестью детьми
Война в Иране может привести к подорожанию МРТ
Погода в Москве в понедельник, 16 марта: ждать ли мокрого снега и заморозки
Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю
Референдум по уничтожению «суперпрезидентства» в Казахстане состоялся
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

