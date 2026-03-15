Появились подробности допроса обвиняемого в убийстве москвички футболиста

Футболист Даниил Секач, обвиняемый в убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы, на допросе признался, что получил от мошенников приказ совершить преступление, сообщили в СК РФ. До этого он рассказал, что приехал в квартиру, чтобы взломать сейф.

По мошенническим указаниям прибыл взломать сейф. Далее поступило указание убить хозяйку квартиры, — сказал Секач.

Ранее футболист признался, что действовал по указке аферистов. Они удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков. По данным столичного СК, подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.

До этого Следственный комитет России сообщил о задержании убийцы москвички, которым оказался 21-летний уроженец Кисловодска, обманувший дочь жертвы и заставивший впустить его в квартиру. После расправы над женщиной злоумышленник похитил из семейного сейфа несколько тысяч долларов наличными и инвестиционные монеты из драгметаллов.