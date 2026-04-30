Россияин получил травму и ранения лица при атаке ВСУ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 10:15

Россиянин получил травму и ранения лица при атаке ВСУ

Житель поселка Дубовое Белгородского округа ранен при атаке ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель поселка Дубовое Белгородского округа ранен при атаке ВСУ, заявил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на месте удара повреждены фасад коммерческого объекта, два легковых и один грузовой автомобили.

Поселок Дубовое Белгородского округа атакован вражеским беспилотником. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, — сказано в сообщении.

Ранее мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города — спутника ЗАЭС Энергодара. Мэр Максим Пухов сообщил, что удар с помощью FPV-дрона был нанесен 30 апреля около 08:30 по московскому времени в районе одного из местных магазинов.

В Ростовской области была отражена воздушная атака украинских дронов. БПЛА уничтожили сразу в пяти районах области. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.