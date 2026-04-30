Зеленский запросил у команды Трампа подробности предложения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что распорядился направить запрос в адрес команды главы Белого дома Дональда Трампа для получения разъяснений по инициативе российского лидера Владимира Путина. Речь идет о предложении временно остановить боевые действия в честь Дня Победы. При этом Зеленский добавил, что официальный Киев продолжает настаивать на необходимости именно долгосрочного прекращения огня.

Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и узнать детали российского предложения о краткосрочной тишине, — написал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки временного перемирия в зоне СВО по случаю Дня Победы будут объявлены. Так он ответил на вопрос журналистов, определены ли уже точные дни и часы прекращения огня.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу. Трамп надеется, что кризис в скором времени закончится.