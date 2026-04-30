30 апреля 2026 в 07:22

В Кремле высказались о конкретных сроках перемирия ко Дню Победы

Дмитрий Песков
Конкретные сроки временного перемирия в зоне СВО по случаю Дня Победы будут объявлены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, определены ли уже точные дни и часы прекращения огня, передает ТАСС.

Они будут объявлены, — ответил Песков

Президент России Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу. Трамп надеется, что кризис в скором времени закончится. Путин в разговоре с президентом США также подчеркнул, что Россия продолжает удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.

Ранее Ушаков заявил, что российский лидер в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Владимир Путин вновь подтвердил готовность России достичь целей СВО путем переговоров.

