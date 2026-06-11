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11 июня 2026 в 16:47

Кремль анонсировал вручение госпремий и медалей Героя Труда

Путин вручит Государственные премии РФ и медали Героям Труда в День России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Церемония вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год пройдет в Большом Кремлевском дворце в День России, передает пресс-служба Кремля. Кроме того, глава государства Владимир Путин вручит золотые медали Героям Труда.

В День России состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Президент также вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» россиянам, удостоенным этой награды, — сказано в публикации.

Ранее Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Церемония состоялась в Кремле 1 июня, в Международный день защиты детей.

До этого Путин вручил почетный знак «За наставничество» главе Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца.

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