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23 июля 2026 в 02:25

В США задержали главу AFA Аргентины после чемпионата мира

ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа при вылете из США

Здание ФБР Здание ФБР Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральное бюро расследований США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка сразу после финала чемпионата мира, сообщает аргентинский телеканал TN. У него, а также у других членов организации, были изъяты ноутбуки и мобильные телефоны.

Согласно судебным документам, Тапиа, казначей AFA Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони (связанный с главой ассоциации) должны явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля для дачи показаний. Задержание связано с расследованием финансовых операций AFA.

Также внимание привлекла недавняя покупка четырех объектов элитной недвижимости в Южной Флориде Фарони и его супругой. Их общая стоимость превышает $11 млн (946 млн рублей). Параллельно Минюст США ведет предварительное расследование финансов AFA на предмет возможного мошенничества при проведении операций через американскую банковскую систему.

Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщал, что американские правоохранительные органы во время чемпионата мира по футболу обнаружили около 1,6 тыс. дронов и изъяли 700 из них. Отмечается, что беспилотники находились в закрытом воздушном пространстве.

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