ФБР конфисковало 700 дронов во время чемпионата мира по футболу в США

ФБР конфисковало 700 дронов во время чемпионата мира по футболу в США

Американские правоохранительные органы во время чемпионата мира по футболу обнаружили около 1,6 тыс. дронов и изъяли 700 из них, сообщил глава ФБР Кэш Патель в социальных сетях. Отмечается, что беспилотники находились в закрытом воздушном пространстве.

К концу турнира в закрытом воздушном пространстве было обнаружено около 1600 беспилотных летательных аппаратов и изъято более 700, — написал Патель.

Он добавил, что ФБР во время проведения чемпионата мира работало в тесном контакте с федеральными и международными партнерами для обеспечения безопасности болельщиков. По его словам, бюро уделило особое внимание защите местам проведения матчей.

Сборная Испании во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира. В финальном матче турнира в США «красная фурия» обыграла в дополнительное время национальную команду Аргентины со счетом 1:0.

Ранее капитан аргентинцев Лионель Месси назвал невыносимой болью исход финала ЧМ-2026. По словам 39-летнего футболиста, ему потребуется время для осмысления этой ситуации.