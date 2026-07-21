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21 июля 2026 в 11:22

ФБР конфисковало 700 дронов во время чемпионата мира по футболу в США

Здание ФБР Здание ФБР Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские правоохранительные органы во время чемпионата мира по футболу обнаружили около 1,6 тыс. дронов и изъяли 700 из них, сообщил глава ФБР Кэш Патель в социальных сетях. Отмечается, что беспилотники находились в закрытом воздушном пространстве.

К концу турнира в закрытом воздушном пространстве было обнаружено около 1600 беспилотных летательных аппаратов и изъято более 700, — написал Патель.

Он добавил, что ФБР во время проведения чемпионата мира работало в тесном контакте с федеральными и международными партнерами для обеспечения безопасности болельщиков. По его словам, бюро уделило особое внимание защите местам проведения матчей.

Сборная Испании во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира. В финальном матче турнира в США «красная фурия» обыграла в дополнительное время национальную команду Аргентины со счетом 1:0.

Ранее капитан аргентинцев Лионель Месси назвал невыносимой болью исход финала ЧМ-2026. По словам 39-летнего футболиста, ему потребуется время для осмысления этой ситуации.

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