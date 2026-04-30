30 апреля 2026 в 11:30

Медведев объяснил проблематичность слов Трампа о завершении им десятка войн

Медведев: большинство завершенных Трампом конфликтов возобновились

Дональд Трамп Фото: WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press
Проблема заявлений президента США Дональда Трампа о завершении им до 10 геополитических конфликтов заключается в том, что многие из них возобновились, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, в мире не существует «патентованных» посредников по урегулированию, хотя многие и претендуют на эту роль. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

«Я прекратил 9 или 10 войн», — мы сами понимаем, что это все значит, слова известного политика сегодня (Трампа. — NEWS.ru). Проблема в том, что практически все эти конфликты заново возобновились, — подчеркнул Медведев.

Также Медведев заявил, что новый телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером доказывает, что нынешняя администрация США действует прагматично. По его словам, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.

Медведев отметил, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение и экзистенциальный характер для будущего страны. Политик подчеркнул критическую важность этого момента истории.

