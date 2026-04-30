Медведев назвал конфликт России с Западом экзистенциальным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение для будущего страны. Выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», которая транслируется во «ВКонтакте», политик подчеркнул критическую важность этого момента истории.

Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования, — констатировал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что желание гибели российского государства стало доминирующим трендом западной и особенно европейской политики. Он назвал текущий курс Европы ставкой на кончину России.

До этого Медведев написал в соцсетях, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.