«Прагматичные люди»: Медведев о новом разговоре Путина с Трампом

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом доказывает, что нынешняя администрация США действует прагматично, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем абсолютного медиатора я, конечно, не могу, но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. Даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает, — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам». Он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются.

Также Медведев заявлял, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение и экзистенциальный характер для будущего страны. Политик подчеркнул критическую важность этого момента истории.