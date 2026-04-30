30 апреля 2026 в 11:04

«Базарные схемы»: Медведев высказался о разрешении конфликтов через сделки

Медведев исключил возможность решения конфликтов через «базарные схемы»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые» он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются, трансляцию его речи вела пресс-служба мероприятия.

Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно, — добавил зампред.

Медведев также подчеркнул, что приемы торговли крайне редко приносят результат на мировом уровне. По его мнению, представление о разрешении геополитических конфликтов через английское слово deal или сделка — это упрощение и вульгаризация международной жизни. Он подытожил, что мировые взаимоотношения — очень сложная материя, которую нельзя сводить к сделкам.

Ранее Медведев заявлял, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение и экзистенциальный характер для будущего страны. Политик подчеркнул критическую важность этого момента истории.

Девять человек пострадали и один погиб в жутком ДТП на Алтае
«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

