«Базарные схемы»: Медведев высказался о разрешении конфликтов через сделки

Геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые» он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются, трансляцию его речи вела пресс-служба мероприятия.

Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно, — добавил зампред.

Медведев также подчеркнул, что приемы торговли крайне редко приносят результат на мировом уровне. По его мнению, представление о разрешении геополитических конфликтов через английское слово deal или сделка — это упрощение и вульгаризация международной жизни. Он подытожил, что мировые взаимоотношения — очень сложная материя, которую нельзя сводить к сделкам.

Ранее Медведев заявлял, что нынешнее противостояние России и западных стран приобрело фундаментальное значение и экзистенциальный характер для будущего страны. Политик подчеркнул критическую важность этого момента истории.