Медведев обвинил десятки западных стран в участии в войне с Россией

Десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления ведется на сайте просветительского марафона «Знание.Первые». По его словам, они напрямую руководят действиями противника, дают цели для ударов и поставляют вооружение.

Наш противник — это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю — прямое. Не гибридное, а прямое участие, когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.