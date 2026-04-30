Британия не сможет создать мощный флот в дополнение к НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию, что Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы на севере континента, которые будут использованы против РФ. По словам Дандыкина, Лондон пытается поднять свою значимость, однако эти инициативы вряд ли встретят поддержку даже у союзников.

Британия активничает, не знает, как поднять свою значимость. Страна привыкла с самого начала влезать куда-нибудь, особо не затрачивая усилий. И сейчас там хотят показать, что являются огромнейшей силой. Но как к этому отнесутся другие страны? У них свои амбиции, особенно у немцев, которые собираются построить мощнейшие вооруженные силы в Европе. У ФРГ есть возможности для оборонной и военной промышленности, в отличие от Британии. Я думаю, что по большому счету у Лондона не выйдет создать мощный флот в дополнение к НАТО. Нет у Британии такой силы, скажем, военно-морской мощи, на которую бы с восхищением смотрела Германия, Польша, даже Эстония, Финляндия или Литва, — сказал Дандыкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве «геополитического тарана». По словам министра, в какой-то момент казалось, что РФ и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.