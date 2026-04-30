Военэксперт оценил шансы Британии создать дополнение к флоту НАТО

Военэксперт Дандыкин: Британия не сможет создать мощный флот в дополнение к НАТО

Легкий авианосец HMS Illustrious ВМФ Великобритании Фото: Matt Scott-Joynt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Британия не сможет создать мощный флот в дополнение к НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию, что Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы на севере континента, которые будут использованы против РФ. По словам Дандыкина, Лондон пытается поднять свою значимость, однако эти инициативы вряд ли встретят поддержку даже у союзников.

Британия активничает, не знает, как поднять свою значимость. Страна привыкла с самого начала влезать куда-нибудь, особо не затрачивая усилий. И сейчас там хотят показать, что являются огромнейшей силой. Но как к этому отнесутся другие страны? У них свои амбиции, особенно у немцев, которые собираются построить мощнейшие вооруженные силы в Европе. У ФРГ есть возможности для оборонной и военной промышленности, в отличие от Британии. Я думаю, что по большому счету у Лондона не выйдет создать мощный флот в дополнение к НАТО. Нет у Британии такой силы, скажем, военно-морской мощи, на которую бы с восхищением смотрела Германия, Польша, даже Эстония, Финляндия или Литва, — сказал Дандыкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве «геополитического тарана». По словам министра, в какой-то момент казалось, что РФ и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туапсе вывезли 12656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Известный певец разрушил брак своей новой возлюбленной
Бизнесмен Ковалев объяснил, для чего совместно с Пугачевой покупал квартиру
Психолог объяснила, как мозг человека реагирует на смайлики в чате
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

