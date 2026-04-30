В оперштабе Кубани рассказали о замене боновых заграждений в Туапсе

В Туапсе меняют боновые заграждения для очистки моря от нефти

Специалисты в Туапсе проводят замену боновых заграждений вдоль береговой линии моря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате атаки беспилотного летательного аппарата на НПЗ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что аналогичные работы продолжаются и в акватории реки Туапсе.

Ликвидация разлива нефтепродуктов, вызванного атакой дронов, ведется в круглосуточном режиме. За минувшие сутки с места происшествия собрали и вывезли почти 3 тыс. кубометров загрязненного материала. В этот объем вошли грунт, галька и водомазутная смесь, добавили в штабе.

Ранее после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе временно приостановили работу 11 общеобразовательных школ и двух детских садов. Ограничения действуют в том числе в коррекционном учебном заведении.

Прежде в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.