Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы

В селе в Забайкалье подростки устроили пал сухой травы, сообщает «МК в Чите». Двое подростков 11 и 12 лет решили сжечь траву, когда катались на велосипедах.

Сообщается, что спасателям удалось потушить пламя в момент, когда оно подбиралось к постройкам. Причастность школьников установили сотрудники полиции. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, а подростков могут поставить на профилактический учет.

Ранее пожарный эксперт Максим Чапкин рассказал, что сжигание сухой травы вредит природе: на выжженных территориях долгое время ничего не будет расти, а животные не смогут там жить. По его словам, пал травы не способствует росту новой и представляет опасность для ближайших населенных пунктов.