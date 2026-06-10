Психолог назвала три настоящих признака здоровых отношений

Первый признак здоровых отношений — эмоциональная безопасность и свобода самовыражения, заявила психолог Аврора Лопес в разговоре с изданием Hola. Она отметила, что в таких союзах люди ощущают защиту и могут без страха выражать свои тревоги, сомнения и промахи, не боясь осуждения или разрыва.

Второй аспект — это воздействие отношений на личностный рост. Психолог отметила, что наличие подходящего партнера способствует успешной реализации проектов и личностному развитию.

Третий признак — эффективное разрешение конфликтов. Лопес заметила, что в здоровых отношениях разногласия не вызывают страха у партнеров, и подчеркнула, что при наличии подходящего человека конфликт не приводит к разрыву. Она также упомянула, что «бабочки в животе» не всегда свидетельствуют о правильности выбора партнера.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что женщины ошибочно полагают, что мужчины — это скала, не имеющая никаких потребностей. По ее словам, для партнера в отношениях крайне важно ощущать уважение и веру в свои силы.