«Тяжелейшая работа»: губернатор сделал заявление по ЧП на заводе в Туапсе

В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: Борис Морозов/РИА Новости
В Туапсе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, теперь предстоит, как можно скорее привести город в порядок. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении возгорания.

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников. Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар — зачастую с риском для жизни, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Туапсе на майские праздники решили отменить проведение всех массовых мероприятий. При этом горожане смогут возложить цветы к мемориалам, а также принять участие в мини-концертах для ветеранов.

До этого в Туапсе возобновили газоснабжение после атаки беспилотников ВСУ. Во время пожара в целях безопасности была перекрыта газовая труба, обеспечивающая природным топливом часть жителей микрорайона Грознефть.

