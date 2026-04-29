В Туапсе решили газовый вопрос, вызванный атакой ВСУ

В Туапсе возобновили газоснабжение после атаки ВСУ, сообщил мэр города Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Подача газа в микрорайоне Грознефть была временно прекращена во время пожара в целях безопасности.

Во время пожара, в целях безопасности, была перекрыта газовая труба, обеспечивающая природным топливом часть жителей микрорайона Грознефть. Сегодня газоснабжение возобновлено, — написал Бойко.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.