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06 августа 2025 в 10:21

В Одесской области зафиксировали повреждение газовой инфраструктуры

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Магистральный газопровод в Измаильском районе Одесской области на юге Украины был поврежден после ночных взрывов, сообщили представители Одесской областной государственной администрации в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там уточнили, что в результате 2,5 тысячи абонентов остались без газоснабжения. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. <…> Вследствие повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов, — говорится в публикации.

В администрации добавили, что огонь уничтожил производственное оборудование. В настоящее время продолжается работа по устранению последствий. В частности, из системы выпускается газ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Одесской области прогремела серия взрывов. Согласно его сведениям, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, использовав БПЛА типа «Герань». В Минобороны это также не комментировали.

Украина
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