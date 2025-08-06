Названа возможная цель российских «Гераней», ударивших по Одесской области SHOT: ВС РФ атаковали с помощью БПЛА «Герань» военные объекты в Одесской области

Серия взрывов прогремела в Одесской области, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. По его данным, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, использовав БПЛА типа «Герань». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет источник, прилеты зафиксированы в районе населенных пунктов Орловка и Новосельское в Измаильском районе. По данным канала, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка». Этот стратегический объект обеспечивал реверсный поток газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

Ранее несколько взрывов прогремело в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Населенный пункт расположен в 186 километрах от российского Курска и в 44 километрах от украинских Сум.

До этого, 13 июля, в Сумах произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.