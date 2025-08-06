Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 10:05

Названа возможная цель российских «Гераней», ударивших по Одесской области

SHOT: ВС РФ атаковали с помощью БПЛА «Герань» военные объекты в Одесской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Серия взрывов прогремела в Одесской области, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. По его данным, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, использовав БПЛА типа «Герань». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет источник, прилеты зафиксированы в районе населенных пунктов Орловка и Новосельское в Измаильском районе. По данным канала, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка». Этот стратегический объект обеспечивал реверсный поток газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

Ранее несколько взрывов прогремело в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Населенный пункт расположен в 186 километрах от российского Курска и в 44 километрах от украинских Сум.

До этого, 13 июля, в Сумах произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

ВС РФ
Одесская область
удары
атаки
БПЛА
герань
Украина
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.