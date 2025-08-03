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03 августа 2025 в 13:33

Серия взрывов прогремела в украинском приграничье

Несколько взрывов произошло в районе Белополья Сумской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Несколько взрывов прогремело в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное». Населенный пункт расположен в 186 километрах от российского Курска и в 44 километрах от украинских Сум.

Согласно онлайн-карте воздушных тревог, в регионе в настоящее время звучат сирены. По данным мониторингового Telegram-канала, на севере от Сум в направлении населенного пункта Степановка были замечены БПЛА, местных жителей предупредили о работе ПВО. Также авторы сообщили о запуске управляемых авиабомб в сторону региона. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее перебои с электричеством были зафиксированы в Херсоне после прилетов. В Николаеве аналогичная ситуация, также там начался пожар. Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Николаевской области.

До этого, 13 июля, в Сумах произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Сумская область
Сумы
взрывы
воздушная тревога
Украина
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