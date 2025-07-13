Мощный взрыв прогремел в украинском городе

В украинском городе Сумы произошел мощный взрыв, о чем сообщило местное издание «Общественное. Сумы» в Telegram-канале. В результате инцидента часть города осталась без электричества.
Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.
Ранее появились сведения о переброске элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи» на Сумское направление. Данное подразделение, как утверждается, выполняет функции заградотряда.
Минобороны РФ эти данные не комментировало.
Украинские СМИ распространили информацию о расширении зоны действия российских FPV-дронов, которые впервые достигли окраин Сум. В настоящее время беспилотники-камикадзе поражают цели преимущественно в пригородной зоне, однако отмечается постепенное увеличение радиуса их действия.
Минобороны РФ эти данные не комментировало.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области. По его данным, бойцы полка «Ахмат-Чечня» окружили и уничтожили украинских военнослужащих, массированным огнем.
Минобороны РФ эти данные не комментировало.