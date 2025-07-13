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13 июля 2025 в 17:27

Мощный взрыв прогремел в украинском городе

Часть Сум обесточена после мощного взрыва

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В украинском городе Сумы произошел мощный взрыв, о чем сообщило местное издание «Общественное. Сумы» в Telegram-канале. В результате инцидента часть города осталась без электричества.

Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Ранее появились сведения о переброске элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи» на Сумское направление. Данное подразделение, как утверждается, выполняет функции заградотряда.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Украинские СМИ распространили информацию о расширении зоны действия российских FPV-дронов, которые впервые достигли окраин Сум. В настоящее время беспилотники-камикадзе поражают цели преимущественно в пригородной зоне, однако отмечается постепенное увеличение радиуса их действия.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области. По его данным, бойцы полка «Ахмат-Чечня» окружили и уничтожили украинских военнослужащих, массированным огнем.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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Сумская область
Украина
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