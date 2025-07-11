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11 июля 2025 в 12:44

Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта под Сумами

Кадыров: бойцы «Ахмат-Чечня» взяли под контроль Новониколаевку под Сумами

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка, расположенного в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, солдаты ВСУ были прижаты к краю, окружены и уничтожены мощным огнем. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сумская область. Село Новониколаевка. Несколько дней назад личный состав полка «Ахмат-Чечня» Министерства обороны РФ под командованием дорогого брата, боевого офицера Асламбека Салиева (Закат), провел успешную боевую операцию по установлению полного контроля над селом, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских военных в ходе ночной разведывательной миссии на Харьковском направлении. По его словам, ВСУ ошибочно предполагали, что в темное время суток аэроразведка потеряет бдительность.

Также в российском военном ведомстве сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в ДНР. Согласно предоставленной информации, село заняли военнослужащие группировки войск «Запад».

Сумская область
ВС РФ
Рамзан Кадыров
Чечня
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