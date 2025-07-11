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11 июля 2025 в 12:20

Минобороны назвало еще один населенный пункт, взятый под контроль ВС России

Минобороны: ВС России взяли под контроль Зеленую Долину в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в Донецкой Народной Республике, сообщили представители Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале. По их словам, село было занято бойцами группировки войск «Запад».

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что войска удалось установить контроль над населенным пунктом Дылеевка, расположенном в ДНР. В МО уточнили, что поселок был занят военнослужащими группировки «Юг».

До этого в Министерстве обороны РФ заявили об успехах бойцов группировки войск «Центр» в Донецкой Народной Республике. Они в ходе решительных действий смогли взять под контроль село Ульяновка.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что оборона ВСУ на Южнодонецком направлении была практически полностью сломлена. Передовые позиции удерживаются тыловыми силами украинской армии, уточнил он.

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