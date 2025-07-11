Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 12:04

Раскрыта ситуация с обороной ВСУ на западе ДНР

Кимаковский: украинская оборона на Южно-Донецком направлении пала

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская оборона на Южно-Донецком направлении фактически прекратила существование, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, на передовых позициях остались только тыловые силы ВСУ, передает ТАСС.

Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения, — подчеркнул Кимаковский.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских БПЛА самолетного типа в период с 10:40 до 10:50 по московскому времени. Три беспилотника были уничтожены над Брянской областью и один — над воздушным пространством Крыма. Все цели ликвидированы расчетами противовоздушной обороны.

До этого СМИ сообщали о применяемой российской армией тактике использования воздушных шаров с радиолокационными отражателями. Такие шары движутся по ветру с невысокой скоростью и создают ложные цели на радарах украинских ПВО, заставляя их расходовать ракеты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ДНР
ВС РФ
оборона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле определили роль Арктики в глобальном поле
«Это бизнес»: Песков о решении США продавать оружие НАТО
Песков раскритиковал Мерца за стремление к конфронтации с Россией
Песков разнес европейских политиков за «коверкание исторической памяти»
В Кремле ожидают нового заявления Трампа в понедельник
Мужчина стал одноногим после домашнего педикюра с солью
Офтальмолог предупредила, какие проблемы со зрением грозят в жару
Раскрыты тайные планы Финляндии заминировать всю границу с Россией
Изнывающим от жары москвичам сообщили приятную новость
Стало известно о решении суда по громкому делу «Южуралзолото»
«Это вызов ролевой модели»: в БРИКС оценили женские стартапы в науке
Слушания по иску к Чубайсу закрыли от публики
Рабочие из Вьетнами попались на разводе собак для гастрономической традиции
ИБ-эксперт дал советы, как действовать в случае утечки личных данных
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Залужный предложил усилить ВСУ устаревшими ракетами
Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта под Сумами
«Родиться тоже дорого»: адмирал встал на защиту единственного авианосца РФ
Терапевт рассказал, как не потерять спокойный сон в жаркую погоду
«Опять новую фигню выпустила»: сын Собчак раскритиковал мать за контент
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.