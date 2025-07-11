Раскрыта ситуация с обороной ВСУ на западе ДНР Кимаковский: украинская оборона на Южно-Донецком направлении пала

Украинская оборона на Южно-Донецком направлении фактически прекратила существование, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, на передовых позициях остались только тыловые силы ВСУ, передает ТАСС.

Оборона противника на западе региона фактически пала. На большей части позиций на этом участке фронта у противника остались лишь тыловые подразделения, — подчеркнул Кимаковский.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских БПЛА самолетного типа в период с 10:40 до 10:50 по московскому времени. Три беспилотника были уничтожены над Брянской областью и один — над воздушным пространством Крыма. Все цели ликвидированы расчетами противовоздушной обороны.

До этого СМИ сообщали о применяемой российской армией тактике использования воздушных шаров с радиолокационными отражателями. Такие шары движутся по ветру с невысокой скоростью и создают ложные цели на радарах украинских ПВО, заставляя их расходовать ракеты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.