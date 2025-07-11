Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 11:42

Крым и Брянск спасли от дронов ВСУ за 600 секунд

МО России: средства ПВО за 10 минут сбили четыре украинских дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 10:40 до 10:50 по московскому времени расчетами противовоздушной обороны было ликвидировано четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России. Три воздушных цели уничтожены в небе над Брянской областью, еще одна — над воздушным пространством Республики Крым. Все перехваченные аппараты относились к классу беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — сказано в сообщении МО России.

Ранее в Брянской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан, подозреваемых в сборе сведений о военных объектах и подготовке террористического акта с использованием беспилотников. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, злоумышленники получали взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств с территории Украины при помощи дронов.

До этого в Ростовской области произошло падение обломков беспилотника, сбитого над Таганрогом. Глава города Светлана Камбулова рассказала, что части летательного аппарата упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. По ее информации, жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

мо рф
БПЛА
Крым
Брянская область
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле определили роль Арктики в глобальном поле
«Это бизнес»: Песков о решении США продавать оружие НАТО
Песков раскритиковал Мерца за стремление к конфронтации с Россией
Песков разнес европейских политиков за «коверкание исторической памяти»
В Кремле ожидают нового заявления Трампа в понедельник
Мужчина стал одноногим после домашнего педикюра с солью
Офтальмолог предупредила, какие проблемы со зрением грозят в жару
Раскрыты тайные планы Финляндии заминировать всю границу с Россией
Изнывающим от жары москвичам сообщили приятную новость
Стало известно о решении суда по громкому делу «Южуралзолото»
«Это вызов ролевой модели»: в БРИКС оценили женские стартапы в науке
Слушания по иску к Чубайсу закрыли от публики
Рабочие из Вьетнами попались на разводе собак для гастрономической традиции
ИБ-эксперт дал советы, как действовать в случае утечки личных данных
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Залужный предложил усилить ВСУ устаревшими ракетами
Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта под Сумами
«Родиться тоже дорого»: адмирал встал на защиту единственного авианосца РФ
Терапевт рассказал, как не потерять спокойный сон в жаркую погоду
«Опять новую фигню выпустила»: сын Собчак раскритиковал мать за контент
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.