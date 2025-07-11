Крым и Брянск спасли от дронов ВСУ за 600 секунд МО России: средства ПВО за 10 минут сбили четыре украинских дрона

С 10:40 до 10:50 по московскому времени расчетами противовоздушной обороны было ликвидировано четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России. Три воздушных цели уничтожены в небе над Брянской областью, еще одна — над воздушным пространством Республики Крым. Все перехваченные аппараты относились к классу беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — сказано в сообщении МО России.

Ранее в Брянской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан, подозреваемых в сборе сведений о военных объектах и подготовке террористического акта с использованием беспилотников. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, злоумышленники получали взрывчатку и компоненты для изготовления взрывных устройств с территории Украины при помощи дронов.

До этого в Ростовской области произошло падение обломков беспилотника, сбитого над Таганрогом. Глава города Светлана Камбулова рассказала, что части летательного аппарата упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. По ее информации, жертв и пострадавших в результате инцидента не было.