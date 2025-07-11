Два россиянина готовили теракт с применением дронов в Брянской области ФСБ: двух жителей Брянской области задержали за подготовку терактов

Сотрудники ФСБ задержали двух человек в Брянской области за сбор информации об объектах Минобороны России и подготовку теракта с применением БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Взрывчатку и компоненты для взрывных устройств им переправляли с Украины с помощью дронов.

Федеральной службой безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию деятельности украинских спецслужб пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 г. р., являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности, — отметили в ФСБ.

Задержанные вели фото- и видеофиксацию объектов МО РФ и осуществляли визуальное наблюдение на территории Брянской области в интересах украинской стороны. Они также подбирали сброшенные с использованием БПЛА взрывные устройства, взрывчатые вещества, боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Из этих компонентов они собирали СВУ и испытывали полученное оружие для дальнейшего применения в «деятельности террористического характера», подчеркнули в ФСБ.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму задержан агент спецслужб Украины, планировавший устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.