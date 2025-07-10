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10 июля 2025 в 13:07

ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России

ФСБ задержала в Крыму готовившего теракт на День России украинского агента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Агент спецслужб Украины, планировавший устроить теракт на День России с помощью беспилотника, задержан в Крыму, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Там добавили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, — сказано в сообщении.

По данным службы, дома у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер. Также оперативники изъяли телефон, предназначавшийся для конфиденциального общения с куратором, в нем обнаружили переписку со свидетельствами подготовки теракта.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в поселке Мостовской Краснодарского края. Сотрудники спецслужбы задержали 51-летнего гражданина РФ, который планировал совершить поджог административного здания.

До этого в Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины. По данным ФСБ, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

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