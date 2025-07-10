ФСБ предовратила теракт на Кубани ФСБ предотвратила теракт в поселке Мостовской Краснодарского края

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в поселке Мостовской Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Сотрудники спецслужбы задержали 51-летнего гражданина РФ, который планировал совершить поджог административного здания.

В п. Мостовской предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1972 г. р. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания, — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда он подошел к зданию, приготовившись его поджечь. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее в Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины. По данным ФСБ, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

До этого ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания.