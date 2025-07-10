На Украине рассказали о «новой тактике» российских военных «Телеграф»: ВС РФ используют воздушные шары в качестве ложных целей для ПВО

Российские военные якобы используют воздушные шары с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями, пишет украинское издание «Телеграф». По утверждению журналистов, такие приспособления отвлекают системы ПВО, заставляя их тратить ракеты.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В материале утверждается, что в условиях массированных атак шары движутся по ветру на невысокой скорости и создают ложные цели на радарах украинских систем противовоздушной обороны. Авторы материала называют это новой тактикой ВС РФ, которая помогает наносить эффективные групповые удары по объектам на территории Украины.

Вооруженные силы России в ночь на 10 июля осуществили серию ударов по военным объектам в Киеве и его окрестностях. Под атаки беспилотников попали заводы и аэродромы.

Накануне, 9 июля, сотни беспилотников и почти полтора десятка ракет атаковали цели на Украине. В ВСУ назвали атаку одной из мощнейших за последнее время.

Как предположил политолог Сергей Марков, нанесенный ВС России рекордный удар по Киеву мог быть вызовом, который Москва бросила Западу. Он отметил, что атака силами более беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы по военной помощи Украине.