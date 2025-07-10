Политолог объяснил посыл мощного удара ВС России по Киеву

Нанесенный ВС России рекордный удар по Киеву мог являться вызовом, который Москва бросила Западу, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отметил, что атака силами более сотен беспилотников была проведена накануне совещания глав стран Европы по военной помощи Украине.

Почему-то такие рекордные удары по Украине случаются часто перед важными совещаниями Запада по Украине. Наверное, так Россия бросает вызов Западу, — написал он.

Вооруженные силы России в ночь на 10 июля осуществили серию ударов по военным объектам в Киеве и его окрестностях. Под атаки беспилотников попали заводы и аэродромы.

В частности, удары были направлены на предприятия «Артем», занимающееся производством авиационных управляемых ракет, и «Кузня на Рыбальском», которое производит катера для Военно-морских сил Украины. Кроме того, был атакован аэродром Васильков, находящийся в 20 километрах к юго-западу от Киева. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут заподозрить в употреблении наркотиков перед важными встречами из-за странного поведения перед журналистами. В частности, эксперт обратил внимание на видео, на котором украинский лидер часто прикасается к носу руками.