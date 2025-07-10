Стали известны цели ночных прилетов по Киеву «РВ»: ВС России атаковали заводы и аэродром в Киеве и области

Вооруженные силы России в ночь на 10 июля нанесли серию ударов по военным целям в Киеве и области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, атакам БПЛА подверглись заводы и аэродром. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В частности, точечные удары были нанесены по предприятиям «Артем» (производитель авиационных управляемых ракет) и «Кузня на Рыбальском» (производитель катеров для Военно-морских сил Украины). Также был поражен аэродром Васильков, расположенный в 20 километрах к юго-западу от украинской столицы.

Ранее стало известно, что небо над Киевом, который подвергся массированному обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов, затянуло густым дымом. Состояние атмосферы в городе после ночной атаки достигло опасных значений — высокая концентрация вредных веществ в воздухе зафиксирована на левобережье. При этом спутниковый сервис NASA фиксирует один пожар на левом берегу и еще три — на правом.

До этого стало известно, что в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. Местные СМИ также информировали о нескольких всплесках взрывов в столице Украины.