В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов. До этого местные СМИ также информировали о нескольких всплесках взрывов в столице Украины.

Телеканал подчеркивает, что взрывы были ощутимы по всему городу. Власти Киева просят жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10. Врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в результате удара погибли три человека.

Как пояснил Хинштейн, все трое погибших в результате удара ВСУ — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.