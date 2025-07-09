Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске Число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске выросло до 10

Число пострадавших при атаке БПЛА на городской пляж в Курске выросло до 10, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Врио губернатора региона ранее информировал, что в результате удара погибли три человека.

По уточненной информации на утро среды, в результате атаки беспилотников ВСУ на городской пляж Курска пострадали 10 человек, — сказал источник.

До этого Хинштейн пояснил, что все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. По его словам, по меньшей мере три человека находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших есть пятилетний ребенок, добавил врио губернатора.

По данным Telegram-канала SHOT, каждый беспилотник Вооруженных сил Украины, который атаковал пляж в Курске, был снаряжен пятью килограммами пластита. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о террористических актах.

Всего в ночь на 9 июля системы ПВО сбили 86 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Курской области — 23. Также БПЛА уничтожили в Брянской, Тульской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Рязанской областях, а также в Московском регионе.