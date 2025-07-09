Хинштейн рассказал, кем были погибшие при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Хинштейн рассказал, кем были погибшие при ударе ВСУ по пляжу в Курске Хинштейн: одним из погибших при ударе ВСУ по Курску оказался росгвардеец

Все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Число пострадавших в результате атаки увеличилось до семи человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям, — сказал он.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.