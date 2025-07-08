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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 23:57

ВСУ атаковали городской пляж в Курске

Хинштейны: четыре человека пострадали при атаке ВСУ на пляж в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

В результате атаки на пляж «Городской» в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

Александр Хинштейн
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