ВСУ атаковали городской пляж в Курске Хинштейны: четыре человека пострадали при атаке ВСУ на пляж в Курске

ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

В результате атаки на пляж «Городской» в городе Курске пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. По предварительным данным, у мужчины проникающее ранение в грудную клетку. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.