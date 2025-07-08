SHOT сообщил о взрывах в Тульской области

SHOT сообщил о взрывах в Тульской области SHOT: в тульском городе Новомосковске прогремели взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

По данным SHOT, работают силы противовоздушной обороны по отражению украинских беспилотников. Также канал уточнил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно. В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах.

До этого системы ПВО сбили группу беспилотников над Крымом. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.