Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 23:25

SHOT сообщил о взрывах в Тульской области

SHOT: в тульском городе Новомосковске прогремели взрывы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

По данным SHOT, работают силы противовоздушной обороны по отражению украинских беспилотников. Также канал уточнил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно. В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах.

До этого системы ПВО сбили группу беспилотников над Крымом. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Тульская область
взрывы
ПВО
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Российская теннисистка обидно проиграла американке на Уимблдоне
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.