Над Крымом уничтожили беспилотники ВСУ МО РФ: ПВО за 25 минут сбила пять украинских дронов над Крымом

Российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы 402 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

До этого появилось видео работы операторов БПЛА ВС России, которые уничтожили несколько украинских наземных дронов, предназначенных для транспортировки боеприпасов. Российские военные использовали беспилотники-камикадзе, чтобы уничтожить роботов противника.

Также стало известно, что ВСУ пытались атаковать Москву БПЛА типа «Лютый». Российские военные сбили восемь таких беспилотников на подлете к столице.