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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 09:35

Операторы БПЛА ВС России засняли на видео уничтожение украинских роботов

Оператор БПЛА ВС РФ Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Операторы БПЛА ВС России уничтожили несколько украинских наземных дронов, предназначенных для транспортировки боеприпасов, засняв момент атаки на видео, которым поделился телеканал «Звезда». Для уничтожения вражеских роботов российские солдаты использовали беспилотники-камикадзе.

На предоставленных кадрах можно увидеть, как дроноводы армии России точно бьют с помощью БПЛА по технике неприятеля. Один из роботов ВСУ вспыхнул после удара. От второго эффектно отлетел большой фрагмент корпуса.

Ранее сообщилось, что этой ночью армия Украины пыталась нанести удары по Москве с помощью беспилотников. Известно, что ВСУ применили дроны типа «Лютый», которые были сбиты российскими силами противовоздушной обороны в количестве восьми штук на подлете к черте города.

Кроме того, руководство одного из оренбургских кафе порекомендовало посетителям в случае атаки украинских БПЛА использовать камни для противодействия вражеским дронам. Такой совет был размещен на информационной доске при входе в заведение.

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