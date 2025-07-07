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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 09:10

Названо оружие, которым ВСУ пытались ночью атаковать Москву

SHOT: ВСУ попытались нанести удар по Москве беспилотниками типа «Лютый»

БПЛА «Лютый» БПЛА «Лютый» Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Украинские войска пытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый», передает Telegram-канал SHOT. Согласно предоставленной информации, бойцы российских сил противовоздушной обороны в общей сложности ликвидировали восемь таких БПЛА на подлете к столице.

По словам журналистов, жители Сергиева Посада и Краснозаводска рассказали о звуках пролетов дронов и взрывов около пяти часов утра. Очевидцы отметили, что БПЛА летели на малой высоте. Суммарно они насчитали примерно 10 детонаций в районе одного из близлежащих предприятий.

6 июля столичный мэр Сергей Собянин сообщил о попытке армии Украины атаковать Москву шестью беспилотниками. По его словам, все дроны были сбиты силами ПВО вблизи городской черты. Он отметил, что к месту падения обломков оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно о подписании Германией и Украиной первого контракта на поставку свыше 500 ударных дронов дальнего радиуса действия для ВСУ. Эти беспилотники могут нести взрывчатку массой до 50 килограммов.

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Москва
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