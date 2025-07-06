Собянин раскрыл детали попытки ВСУ атаковать Москву

Российские бойцы сил противовоздушной обороны отразили новый авианалет беспилотников ВСУ на Москву, сбив шесть вражеских дронов на подлете к городу, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения фрагментов украинских БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.

ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал градоначальник.

Ранее немецкие журналисты сообщили о подписания Берлином контракта с Киевом на финансирование поставок ударных БПЛА большого радиуса действия в количестве 500 единиц для ВСУ. Предназначенные для Украины беспилотники могут быть начинены взрывчаткой массой до 50 килограммов. Дроны будут переданы украинским войскам уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, появилась информация о модернизации украинскими войсками беспилотника «Лютый». БПЛА лишился шасси, получив возможность взлетать с платформы. Кроме того, у дрона улучшили аэродинамику и снизили эффективную площадь рассеяния.