Жителям российского региона посоветовали отбиваться от БПЛА камнями Кафе в Оренбурге порекомендовало местным жителям отбиваться от БПЛА камнями

В Оренбурге администрация одного из местных кафе порекомендовала местным жителям в случае атаки отбиваться от БПЛА с помощью камней, сообщает «Урал56.Ру». Соответствующую инструкцию заведение разместило на доске у входа.

Но средство есть простое — решенья нет вернее! Возьми-ка мощный камень и целься поточнее! — говорится в стихотворной инструкции.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один населенный пункт в регионе временно остался без электроснабжения из-за последствий атаки ВСУ. По его словам, всего над регионом сбиты 22 беспилотных летательных аппарата.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал, что украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Кроме того, женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе.

Тем временем в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были сбиты над территорией Белгородской области.