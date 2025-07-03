Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:26

Жителям российского региона посоветовали отбиваться от БПЛА камнями

Кафе в Оренбурге порекомендовало местным жителям отбиваться от БПЛА камнями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге администрация одного из местных кафе порекомендовала местным жителям в случае атаки отбиваться от БПЛА с помощью камней, сообщает «Урал56.Ру». Соответствующую инструкцию заведение разместило на доске у входа.

Но средство есть простое — решенья нет вернее! Возьми-ка мощный камень и целься поточнее!говорится в стихотворной инструкции.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один населенный пункт в регионе временно остался без электроснабжения из-за последствий атаки ВСУ. По его словам, всего над регионом сбиты 22 беспилотных летательных аппарата.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал, что украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Кроме того, женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе.

Тем временем в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были сбиты над территорией Белгородской области.

ВСУ
БПЛА
дроны
атаки
Россия
Оренбургская область
инструкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.