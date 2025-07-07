Российские средства ПВО сбили 402 беспилотника за сутки Минобороны: российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 402 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы 402 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Согласно данным ведомства, с начала специальной военной операции российские силы ликвидировали 663 самолета, 283 вертолета, 68 049 дронов, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 156 танков и других бронированных машин, 1576 установок реактивных систем залпового огня, 27 079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 760 единиц специальной военной автотехники.

Ранее появилось видео работы операторов БПЛА ВС России, которые уничтожили несколько украинских наземных дронов, предназначенных для транспортировки боеприпасов. Российские военные использовали беспилотники-камикадзе, чтобы уничтожить роботов противника.

Стало известно, что ВСУ пытались атаковать Москву БПЛА типа «Лютый». Российские военные сбили восемь таких беспилотников на подлете к столице.