Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: ребенок и двое жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно.

В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах. Оперативные службы продолжают обход пострадавших домов, уточняя масштабы ущерба.

Ранее российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Также российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы 402 беспилотных летательных аппарата ВСУ.