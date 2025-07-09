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09 июля 2025 в 08:25

Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на курский пляж

Хинштейн: трое курян находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на пляж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека находятся в тяжелом состоянии после атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Курске, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, всего госпитализированы шесть жителей.

После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно! написал глава региона.

Он подчеркнул, что среди пострадавших — пятилетний ребенок, который пытался собой закрыть маму во время налета ВСУ. Кроме того, ранения получил мужчина, который проходил мимо пляжа, но кинулся помогать другим пострадавшим.

Ранее Александр Хинштейн пояснил, что все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии. Число пострадавших в результате атаки увеличилось до семи человек.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

Александр Хинштейн
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